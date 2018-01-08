Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Una sola squadra in campo che ha dominato in lungo e in largo che, però, stava per essere beffata sul finale dopo che gli ospiti con l’unico tiro in porta della partita hanno trovato un insperato 2 a 2 a tre minuti dalla fine .

La cronaca della partita

Ma cominciamo dall’ inizio. Futura che parte subito forte guidata da un super Caminero che detta i tempi e le giocate ai compagni, proprio come preparato in settimana .

Portiere ospite che inizia gli straordinari sui tantissimi tiri di Richichi , Campolo , Simone Martino,Federico che in piu occasioni non fanno gridare al gol solo per le parate del bravo portiere avversario .

Non ha scampo però quando, dopo una bellissima azione manovrata, il bomber Francesco Martino con un bolide buca la rete avversaria .

Continuano a fioccare le occasioni da gol ( per il portiere Martino solo ordinaria amministrazione) ma il primo tempo finisce sull’ uno a zero .

Stesso copione nella ripresa con la Futura che spadroneggia e al minuto 8 trova il raddoppio con una grandissima rete di Federico che dalla banda sinistra calcia un tiro imparabile che supera il portiere e si prende gli applausi di tutto il pubblico presente .

Dopo 2 minuti però su un calcio d’angolo Campolo, che era schierato a copertura dalla linea di fondo , devia involontariamente verso la porta dove Martino , mai impegnato , sorpreso devia sulla traversa che fa tornare il pallone in campo sui piedi di un giocatore avversario con la palla che finisce in rete .

Nessun problema per la Futura che continua a giocare e creare occasioni da gol ma su una ripartenza improvvisa a 3 dalla fine con un tiro imparabile segna il 2 a 2 .

Time out immediato da parte di mister Rinaldi che ordina, per la prima volta nella gara, il portiere di movimento .

Nessuna paura di perdere anche se in una occasione da lontano la Futura rischia .

Per il resto la perfezione nella gestione della palla con il quinto di movimento mette in 3 occasioni l’uomo libero davanti alla porta ma il portiere dice di no .

A 33 secondi dal termine Caminero dopo un perfetto giro palla mette Federico davanti alla porta libera che però viene spinto e atterrato in area . Rigore netto . L’arbitro non ha dubbi e fischia . Nonostante le proteste ospiti Caminero con la calma di un campione, mette la palla sul dischetto, aspetta la fine delle proteste e insacca alle spalle del portiere ospite con un tiro preciso e forte , mandando in visibilio l’intero palazzetto di Lazzaro.

Gli ospiti tentano la carta del portiere di movimento ma Richichi ( ottima anche la sua prestazione) recupera palla e con un bolide mette alle spalle del portiere di movimento .

Finisce qui tra gli applausi del pubblico di casa e gli abbracci dei ragazzi della Futura .

A fine partita mister Rinaldi è visibilmente soddisfatto . ” Sono felice per la società e per i ragazzi , tutti reggini oltre Caminero. Veniamo da un periodo difficile con tanti infortunati. Labate che per un colpo al costato ha lavorato poco , solo negli ultimi giorni . Simone Martino ha giocato con una infiltrazione per un problema all’ inguine . Caminero che si é allenato poco perche rientrato per le feste in Spagna . Nonostante cio , partita bellissima , non abbiamo concesso niente , pressato sempre benissimo . Tanti sacrifici da parte di tutti ed ora siamo quasi salvi e di nuovo a pochi punti dai play off. Avremo ora 15 giorni di tempo per lavorare , recuperare tutti e prepararci per la prossima difficile trasferta . Grazie anche al pubblico che ci ha fatto sentire il suo calore e che aspettiamo ancora più numeroso ” .

TABELLINO – POL. FUTURA – MASCALUCIA 4 a 2

Marcatori Futura: F Martino – Federico – Caminero – Richichi