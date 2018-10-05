Buone notizie in casa Futura. Arriva Fabiano Vergine, lazzarese doc, ha militato fino allo scorso anno nella serie B di calcio a 11 con la società FC CHIASSO .

Scelte di natura personale lo hanno portato a tornare a casa e non poteva che essere la Futura la sua destinazione naturale nel calcio a 5.

FABIANO si allena ormai da inizio preparazione con il gruppo della Futura.

Tutti hanno potuto già apprezzare le sue qualità tecniche e l’intensità durante le giocate e gli allenamenti.

Grande soddisfazione in casa Futura, infatti, il vice presidente Filiberto Mallamaci che interpretando il pensiero di tutti dichiara: ” Fabiano è il fiore all occhiello di un progetto che va avanti senza esitazioni , basato sui giovani che stanno facendo benissimo e crescono a vista d’occhio .

Al di la dei risultati fino ad oggi, frutto soprattutto di qualche inesperienza, mister Alfarano sta facendo un ottimo lavoro e i risultati, se si guarda al gioco, già arrivano . Il resto verrà da sé. Bisogna continuare a lavorare come fatto fino ad oggi con la consapevolezza che l’obiettivo di questa stagione è la permanenza nella categoria .Sabato intanto l’inizio del campionato dovrà essere affrontato con determinazione e attenzione sin dai primi secondi. In bocca al lupo, buon campionato a tutti e finalmente BENVENUTO FABIANO “