Superano il turno i ragazzi della Futura , seppur rimaneggiata per le assenze di Gattuso e Liuzzo la squadra di mister Attilio Iaria si qualifica per il turno successivo .

Sugli spalti presente l’assessore Domenico Infortuna che ha gioito a fine partita per la vittoria della squadra del comune di Motta San Giovanni .

Una doppietta di Andrea Lo Giudice , al rientro dopo oltre un mese, ha chiuso una gara difficile soprattutto per la grinta e la fisicità dei ragazzi di Gallico .

Sugli scudi come sempre Giuseppe Scappatura che si conferma, di partita in partita, un punto fermo della squadra .

Benissimo anche i più giovani Ambrosino , Mallimaci , Fiore e Caserta. In porta Francesco Morabito che con autorità ha dato un grande aiuto ai compagni di squadra .

Per la cronaca il primo tempo si chiude sullo zero a zero. Nella ripresa dopo 10 minuti in vantaggio gli ospiti ripresi da una grandissima punizione di Logiudice che chiude la partita nei minuti di recupero con un diagonale di sinistro che supera il portiere ospite .

Esultanza dei ragazzi in campo e sugli spalti, al termine di una partita sofferta con qualche fallo di troppo.

Tabellino – POL FUTURA – AURORA GALLICO 2 a 1 – Marcatore Futura : Logiudice (2)