Calcio: ribaltone in casa Acireale. Prima del play out esonerato l’allenatore

Una squadra costruita per la disputa di un campionato tranquillo e dopo aver anche battuto il Siracusa, compagine vincitrice del campionato, adesso l’Acireale per mantenere la categoria dovrà disputare il play out e battere il Città di S. Agata. La società, per questo scontro salvezza, ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore: “La SSd Città di Acireale 1946 rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Mauro Chianese, alla luce del difficile momento tecnico.

La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto fino a qui, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera.

Il presidente, i dirigenti e lo staff tutto si stringono intorno alla squadra, affidata adesso a mister Gianluca Russo, che già questo pomeriggio allenerà i granata in vista del delicato match di domenica 11 contro il Città di Sant’Agata”.