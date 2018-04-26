Calcio – Al centro sportivo S. Agata si festeggiano le salvezze
Alle 15 il centro sportivo S. Agata ospita un allenamento condiviso tra Reggina e Reggiomediterranea, che festeggiano la salvezza
26 Aprile 2018 - 10:58 | di Michele Favano
Secondo quanto si apprende dalla pagina facebook della società A.S.D. Reggiomediterranea 1986, questo pomeriggio “alle ore 15 al Sant’ Agata allenamento condiviso tra la REGGINA di mister Maurizi e la REGGIOMEDITERRANEA di mister Ianni’.
Un modo anche per festeggiare la reciproca salvezza, conquistata dalle due squadre contemporaneamente domenica scorsa con le vittorie con Akragas e Soriano”.
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