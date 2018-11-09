Esattamente undici mesi addietro, la nostra testata giornalistica ha deciso di investire sullo sport, da sempre argomento trainante e coinvolgente, con risultati ottenuti fino al momento quasi inaspettati per seguito, numeri prodotti, interesse.

A partire dalla nuova stagione l’editore ha voluto fare un passo ulteriore, sempre nel mondo dello sport, ma questa volta non del tutto collegato all’informazione, bensì a quello praticato, decidendo di sponsorizzare una bella realtà composta da un gruppo di giovani appassionati.

Il campionato al quale si partecipa è il “X Campionato di Calcio a 5 Uisp” e la squadra, denominata City Now Team Pressioni, è composta da 14 giocatori: Domenico Fusco, Carlo Cuzzola, Giuseppe Basile, Giuseppe Muratori, Antonio Musolino, Francesco Melluso, Antonio Puntorieri, Guglielmo Malafarina, Davide Chiricolo, Giulio Turco, Domenico Interdonato, Daniele La Barbera, Antonino Cristiano e Daniele Ferrara, accompagnati dal dirigente Alessandro Labella che si occupa della parte organizzativa.

Tre sono state le gare fino al momento disputate, con un percorso che segna due sconfitte ed un pareggio, beffarda la partita in cui si era in vantaggio per due reti a zero, poi persa per tre a due.

Il prossimo incontro si giocherà questa sera alle ore 21 presso il centro sportivo Reggio Village, sotto l’ottima regia di Benedetta Barrile, abile organizzatrice sotto le direttive del presidente Peppe Marra (UISP) e attenta a qualsiasi esigenza delle squadre partecipanti.

In bocca al lupo ai nostri ragazzi della City Now Team Pressioni.