Calcio, campionati ASC Calabria. Eraclini: ‘Massima soddisfazione’

Come ogni anno i Tornei più attivi in termini numerici sono quelli di calcio che riescono a coinvolgere sempre più diverse fasce di età e diversi livelli tecnici, seppur svolti a livello amatoriale.

Ed infatti, avanzano verso le fasi più intese i tornei di Calcio A 8, Piccole Pesti Coppa Calabria nelle diverse categorie Primi Calci, Pulcini A 6, Pulcini A 7 Elite, Esordienti A 9, Piccoli Campioni Anno 2018/2019, Calcio A 7 (4 Gironi), Primi Calci Calcio A 6 Singola Annata (4 Gironi), Primi Calci Piccole Pesti 2016/2017, Calcio A 6 (8 Gironi), Pulcini A 6 Singola Annata (6 Gironi), Pulcini A 6 2014/2015 (8 Gironi), Pulcini Calcio A 7 2014/2015, Esordienti Calcio A 5 2012/2013 (4 Gironi), Esordienti Calcio A 9 2012/2013 (5 Gironi), Esordienti A 9 Singola Annata 2013 (2 GIRONI), Giovanissimi A 5 (2 Gironi), Giovanissimi A 11 (2 Gironi), Allievi A 5, Allievi A 5 2008- 2009 (2 Gironi) e Juniores A 5 2006/2007.

Tornei agguerritissimi che giungeranno il massimo splendore in occasione dello Swell Cup 2025 previsto il prossimo mese di maggio.

A ritmo sostenuto proseguono anche i tornei ASC OVER 45 C8 coinvolgente le squadre Amicizia, Audax Sant’Antonio, Calcistica Spinella, Dolce Sosta, Inter Club Pentagono, Ludos Real Reggio e la ASC ELEVEN tra la ASD Matici, ASD S Elia Calcio, Bolliti Misti FC, Real Bagnara, ASD Real Reggio, Soluzione 04, SSC Banda e Super Santos.

Sono giunti, invece, alle Fasi Finali i tornei: ASC Amatoriale C5 che vedrà antagoniste le squadre AS Lab, Atleticomanonotroppo, Bel Ben Estetica, Caracciolo Cs, Casanigra, FC Elcasound, La Pelota, Olimpia 2000, Real Reggio e Ultras Catanzaro; CALCIO ASC SEVEN C7 con ASD Matici, Atleticomanonotroppo, Caracciolo’s, Formedical, Marival, Real Sala, Rocky’s, San Paolo; AMATORI OVER 35 con Ludos Vecchia Miniera, Granchi Lavoratori, Real 104 FC e Team Sanità e ASC INTERAZIENDALE- INTERPROFESSIONALE con Agrumaria Cafe’ Sport, Capua 1880, Elmatel Srl e Team Sanità.

Mentre ai QUARTI DI FINALE la ASC COPPA CALABRIA OVER 35 C- 11 che vede coinvolte le squadre Boys Marinate, Elefante Cash & Carry, Hammers 2023, Marmeria Molinaro Lamezia Sport, Nuova Soverato Amatori, Over Lamezia, Real Filadelfia Amatori e Eagles 2022.

In concomitanza nel resto della Calabria i tornei ASC Piccole Pesti Lamezia Catanzaro, Esordienti Lamezia Catanzaro, Primi Calci Lamezia Catanzaro, Pulcini Lamezia Catanzaro, Giovanissimi Corigliano Rossano, Esordienti Corigliano Rossano, Pulcini Corigliano Rossano, Primi Calci Corigliano Rossano, Piccole Pesti Corigliano Rossano, Piccole pesti Crotone Giovanissimi A 5, Esordienti a 9, Primi Calci 2010, Pulcini 2014, Piccoli Campioni e Calciotto di Corigliano Rossano.

Tornei di calcio che ogni anno si rinnovano in termini qualitativi e quantitativi coinvolgendo sempre più fasce di età e categorie grazie all’impegno organizzativo del settore tecnico di Calcio ASC composto da Carlo Vitale, Giovanni Minniti, Amedeo Basile, Francesco Luvarà e Gianluca Letizia, che ogni anno procedono nella programmazione e coordinamento di tornei di sempre più alto livello.

Affatto stupito il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “L’offerta annuale in termini qualitativi e quantitativi di ASC Calabria in ambito calcistico è dettata dal lavoro quotidiano ed incessante dello staff tecnico del settore calcio che cura meticolosamente ogni dettaglio, innova e rinnova perché ispirati dalla passione per lo sport del calcio. Sono orgoglioso del panorama calcistico calabrese composto in primis dalle Associazioni e dai loro atleti che rendono possibile ogni anno il nostro successo in questo ambito. Massima soddisfazione per la stagione calcistica in corso e che sono certo darà ancora tante sorprese grazie alla passione e determinazione di tutti e che conferma ancora una volta ASC come l’Ente di promozione dello sport più importante della Calabria”.

Per informazioni sulle attività e sui campionati visitare le pagine social “ASC Reggio Calabria,

l’APP ASC Calabria oppure scrivere a ascreggiocalabria@gmail.com.