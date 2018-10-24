In casa Casertana le cose non vanno esattamente per come si pensava, soprattutto in virtù di una squadra costruita per vincere e con tanti giocatori che hanno militato per tanti anni in categorie superiori. Il presidente della società D’Agostino, che la Reggina ricorda per la dura replica al presidente Praticò riguardo spese importanti e contratti onerosi, in conferenza stampa è stato durissimo con i giornalisti locali, questo il passaggio ripreso dai colleghi di tuttoC.com:

“Avevo chiesto di essere una sola famiglia. Invece qui si è fatta la caccia allo scoop, si dice che i tesserati se ne vanno via senza rispondere alle domande. Non esiste e ne ho le prove video, perché la Casertana è fatta di persone educate. E per questo con la stampa locale non voglio parlarci più, parlerò solo con la stampa nazionale.

Ho letto che Fontana è in bilico, che Fontana rischia. Dopo cinque partite. Ma di che stiamo a parlare? Perché il mister si dovrebbe dimettere? Perché non diciamo che a Matera ci mancano due calci di rigore? Perché siete tutti prevenuti. Io e la squadra non parleremo più con voi. Non chiedete giocatori né presentatevi al campo di allenamento. Evitiamo di non capirci più”.