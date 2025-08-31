Coppa Italia serie D: il programma completo delle partite di oggi
Cosa dice il regolamento in caso di parità al termine dei novanta minuti
31 Agosto 2025 - 10:33 | Redazione
Questo pomeriggio si scende in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie D e tra le compagini impegnate c’è anche la Reggina che affronta la Vibonese sul neutro di Palmi. Secondo quanto previsto dal regolamento, si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti.
Il programma delle gare raggruppamento meridionale:
GELBISON – POMPEI
SAVOIA – AFRAGOLESE
VIGOR LAMEZIA – SAMBIASE
REGGINA – VIBONESE campo neutro “Lo Presti” di Palmi ore 16
MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS
RAGUSA – CASTRUMFAVARA
NISSA – SANCATALDESE
PATERNO’ – ENNA