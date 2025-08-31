City Now

Coppa Italia serie D: il programma completo delle partite di oggi

Cosa dice il regolamento in caso di parità al termine dei novanta minuti

31 Agosto 2025 - 10:33 | Redazione

Pallone serie D

Questo pomeriggio si scende in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie D e tra le compagini impegnate c’è anche la Reggina che affronta la Vibonese sul neutro di Palmi. Secondo quanto previsto dal regolamento, si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti.

Il programma delle gare raggruppamento meridionale:

GELBISON – POMPEI

SAVOIA – AFRAGOLESE

VIGOR LAMEZIA – SAMBIASE

REGGINA – VIBONESE campo neutro “Lo Presti” di Palmi ore 16

MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS

RAGUSA – CASTRUMFAVARA

NISSA – SANCATALDESE

PATERNO’ – ENNA

