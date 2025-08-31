Coppa Italia, Reggina-Vibonese: la probabile formazione amaranto

Qualche dubbio per mister Trocini in mezzo e in attacco

A sette giorni dall’inizio del campionato, la Reggina scende in campo per il primo turno di Coppa Italia serie D. L’avversario è identico a quello della scorsa stagione e battuto al Granillo con il punteggio di 2-0. Questa volta si giocherà sul neutro di Palmi e gli amaranto puntano a partire forte per arrivare al meglio all’esordio di domenica prossima con il Favara.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Palumbo, Girasole D., Blondett, Distratto; Barillà (Mungo), Laaribi, Porcino; Ragusa, Di Grazia, Montalto (Ferraro). All. Trocini