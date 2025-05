Calcio: la proposta del Brescia per evitare la retrocessione, ma la Procura Federale…

Giorni complicati in casa Brescia, situazione caldissima dopo il deferimento e la richiesta di presentazione della società davanti al TFN fissata per il prossimo 29 maggio. Così come riporta TuttoB, gli avvocati del presidente Cellino, si vorrebbero giocare una carta che, però, difficilmente potrà essere accettata:

“Dopo il deferimento da parte della Procura Federale, gli avvocati delle Rondinelle hanno presentato una memoria difensiva scritta nella quale era confermata la mancata volontà di andare al patteggiamento visto che il Brescia si considera vittima di una truffa e considera le tempistiche troppo lunghe (visto che si parla di una scadenza di febbraio) puntando sul dover scontare la penalizzazione – che non pare in dubbio – non in questa stagione, ma per la prossima in modo da salvare la categoria.

Una tesi che non sembra essere accettata dalla Procura Federale che ha deferito il club che il 29 maggio è atteso dall’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale che dovrebbe sancire i quattro punti di penalizzazione”.