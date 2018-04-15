Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria: risultati, classifiche e prossimo turno dei campionati dilettantistici

Torna il consueto appuntamento di CityNow.it con i campionati dilettantistici. Continua la lotta in Serie D fra Vibonese, Troina e Nocerina, mentre in coda il Roccella rifila un bel poker all’Ebolitana ed aggancia la Palmese che impatta al San Filippo di Messina, al termine di una gara folle terminata 4-4. In Eccellenza, invece, festeggia la salvezza la Reggiomediterranea, grazie al successo sull’Acri. In Promozione finisce in parità il big match di giornata fra Gioiosa e Bagnarese, il Bocale festeggia la vittoria del campionato rifilando un 6-1 alla Villese. In Prima Categoria, sospeso il match fra Audax Ravagnese e la capolista Archi, sale momentaneamente in vetta il Città di Rosarno. Sale, invece, dalla Seconda Categoria la Fortitudo che vince a Palmi e festeggia aritmeticamente il successo atteso una stagione.

Serie D: risultati, classifica e prossimo turno

SERIE D, 31^ GIORNATA

Ercolanese-Palazzolo 1-0

Acireale-Paceco 1-1

Cittanovese-Nocerina 0-3

Gela-Portici 2-1

Gebilson-Isola CR 3-1

Messina-Palmese 4-4

Roccella-Ebolitana 4-0

Troina-Sancataldese 2-1

Vibonese-Igea Virtus Barcellona 2-1

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CLASSIFICA: Vibonese 67, Nocerina 67, Troina 67, Ercolanese 57, Igea Virtus 54, Gela 49, Acireale 46, Gebilson 45, Messina 44, Sancataldese 40, Cittanovese 38, Portici 38, Roccella 31, Palmese 31, Ebolitana 29, Palazzolo 25, Paceco 20, Isola CR 12.

PROSSIMO TURNO, 32^ GIORNATA (22/04): Gela-Cittanovese, Ebolitana-Vibonese, Isola CR-Ra, Nocerina-Gebilson, Paceco-Troina, Palmese-Ercolanese, Portici-Acireale, San Cataldese-Messina, Palazzolo-Igea Virtus.

Eccellenza Calabria: risultati e classifica

ECCELLENZA CALABRIA, 28^ GIORNATA

GallicoCatona-Castrovillari 1-3

Cotronei-Soriano 1-0

Cutro-Scalea 3-1

Locri-Amantea 4-1

Paolana-Aurora Reggio 2-1

Reggiomediterranea-Acri 1-0

Sersale-Luzzese 2-0

Trebisacce-Siderno 1-1

CLASSIFICA: Locri 68, Cotronei 55, Castrovillari 53, Siderno 50, Acri 47, Gallico Catona 38, Cutro 38, Reggiomediterranea 37, Trebisacce 37, Sersale 37, Paolana 35, Soriano 34, Scalea 33, Amantea 22, Luzzese 17, Aurora Reggio 15.

PROSSIMO TURNO, 29^ GIORNATA (22/04): Aurora Reggio-Sersale, Acri-Cutro, Castrovillari-Paolana, Amantea-Trebisacce, Siderno-GallicoCatona, Cotronei-Luzzese, Scalea-Locri, Soriano-Reggiomediterranea.

Promozione Calabria, girone B

PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 28^ GIORNATA

Bagnarese-Gioiosa 1-1

Bocale ADMO-Villese 6-1

Bovalinese-Botricello 2-0

Brancaleone-Maida 2-2

Filogaso-Real 3-0

Gioiese-San Gregorio d’Ippona 2-1

Rombiolese-Africo 2-3

San Luca-Stilese 3-1

CLASSIFICA: Bocale 64, Bagnarese 55, Gioiosa 54, Africo 53, Bovalinese 52, Brancaleone 48, Stilese 43, Rombiolese 43, San Luca 42, Botricello 28, Gioiese 27, Maida 27, Filogaso 26, Villese 24, San Gregorio 23, Real 12.

PROSSIMO TURNO, 29^ GIORNATA (22/04): Africo-Bovalinese, Maida-San Luca, Botricello-Filogaso, Gioiese-Real, Gioiosa-Rombiolese, San Gregorio-Brancaleone, Stilese-Bocale, Villese-Bagnarese.

Prima e Seconda Categoria: i risultati

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 27^ GIORNATA

Bianco-Scillese 2-1

San Gaetano Catanoso-Bovese 3-4

Audax Ravagnese-Archi sospesa

Palizzi-Hierax 3-1

Deliese-Ravagnese 2-1

Pro Pellaro-San Giorgio 2-2

Rhegium City-Taurianovese 0-1

Rosarno-Città di Rosarno 1-2

CLASSIFICA: Città di Rosarno 62, Archi 60*, Bianco 59, Scillese 58, Pro Pellaro 57, Ravagnese 53, Deliese 44, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 31, San Giorgio 31, Palizzi 30, Bovese 28, Hierax 23, Taurianovese 19, Audax Ravagnese 11*, Rhegium City 8.

PROSSIMO TURNO, 28^ GIORNATA (22/04): Scillese-Rosarno, Ravagnese-Pro Pellaro, Città di Rosarno-Rhegium City, Archi-Bianco, Hierax-Audax Ravagnese, Novese-San Giorgio, San Gaetano Catanoso-Palizzi, Taurianovese-Deliese.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 24^ GIORNATA

Antonimina-Condofuri sospesa

Futsal Melito-Catona sospesa

Lazzaro-Grotteria 2-1

Nova Sanf-Campese 2-2

Polistena-Ludos Vecchia Miniera 0-0

Saint Michel-Fortitudo 0-1

San Roberto-Borgo Grecanico 2-2

CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 63, Ludos Vecchia Miniera 54, Borgo Grecanico 46, Catona 41*, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 30, Antonimina 28*, Polistena 28, Grotteria 26, Futsal Melito 24*, Saint Michel 24, Condofuri 21*, Campese 19, Nova Sanf 19.

PROSSIMO TURNO, 25^ GIORNATA (22/04): Borgo Grecanico-Polistena, Campese-Saint Michel, Catona-Nova Sanf, Condofuri-Lazzaro, Fortitudo Reggio-Antonimina, Futsal Melito-Ludos Vecchia Miniera, Gretteria-San Roberto Fiumara.