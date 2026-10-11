Reggio, grosso albero cade in piazza Garibaldi: nessun ferito

Un grosso albero è caduto nella mattinata di oggi, domenica 11 ottobre, in piazza Garibaldi a Reggio Calabria, nell’area antistante la Stazione Centrale. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti, nonostante la caduta abbia interessato anche un autobus di una ditta privata che effettua servizi per le Ferrovie.

Un episodio che si è quindi concluso senza conseguenze per le persone, nonostante la zona sia abitualmente frequentata da cittadini e viaggiatori, vista la vicinanza con la principale stazione ferroviaria della città.

Il cedimento dell’albero ha comunque reso necessario un intervento per garantire la sicurezza dell’area ed evitare eventuali rischi per i passanti. A seguito dell’accaduto, gli operatori di Castore sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la zona (come segnalato dal presidente di Circoscrizione Centro Simone Lacava), delimitando lo spazio interessato dalla caduta dell’albero con transenne e nastro di segnalazione. Un intervento rapido che ha consentito di circoscrivere l’area e prevenire ulteriori situazioni di pericolo.