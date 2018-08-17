Calcio – Due giovani amaranto ceduti a club di serie A
La società amaranto ha ceduto a titolo definitivo due giovani calciatori, classe 2003 e 2004, a due club di serie A
17 Agosto 2018 - 11:29 | di Michele Favano
La Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive dei giovani calciatori Kevin Vigliani (2003) e Tommaso Maressa (2004) rispettivamente all’Unione Calcio Sampdoria e all’Empoli Football Club.
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