Calcio Eccellenza: il derby reggino va al ReggioRavagnese. I risultati e la classifica
Una sola formazione in testa alla graduatoria a punteggio pieno
29 Settembre 2025 - 09:15 | Redazione
E’ andata in scena la terza giornata del campionato di Eccellenza con l’atteso match tra la ReggioRavagnese e il Bocale. La compagine di mister Candido si è imposta in trasferta. A punteggio pieno il Praiatortora che ha strapazzato il Castrovillari.
I risultati della giornata
Palmese – Cittanova 4-0
Bocale Admo – ReggioRavagnese 0-2
Castrovillari – Praiatortora 1-4
Isola Capo Rizzuto – Brancaleone 1-0
Paolana – Rossanese 2-1
Pol. Gioiese – StiloMonasterace 2-1
Soriano – V. Rosarno 1-2
Trebisacce – D.B. Rossoblu 2-1
La classifica
Praiatortora 9; Paolana 7; ReggioRavagnese, Isola C.R., Rossanese, StiloMonasterace, V. Rosarno 6; Bocale, Palmese, P. Gioiese 4; Trebisacce 3; D.B. Rossoblu 2; Brancaleone, Cittanova, Soriano 1; Castrovillari -7.