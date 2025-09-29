Calcio Eccellenza: il derby reggino va al ReggioRavagnese. I risultati e la classifica

E’ andata in scena la terza giornata del campionato di Eccellenza con l’atteso match tra la ReggioRavagnese e il Bocale. La compagine di mister Candido si è imposta in trasferta. A punteggio pieno il Praiatortora che ha strapazzato il Castrovillari.

I risultati della giornata

Palmese – Cittanova 4-0

Bocale Admo – ReggioRavagnese 0-2

Castrovillari – Praiatortora 1-4

Isola Capo Rizzuto – Brancaleone 1-0

Paolana – Rossanese 2-1

Pol. Gioiese – StiloMonasterace 2-1

Soriano – V. Rosarno 1-2

Trebisacce – D.B. Rossoblu 2-1

La classifica

Praiatortora 9; Paolana 7; ReggioRavagnese, Isola C.R., Rossanese, StiloMonasterace, V. Rosarno 6; Bocale, Palmese, P. Gioiese 4; Trebisacce 3; D.B. Rossoblu 2; Brancaleone, Cittanova, Soriano 1; Castrovillari -7.