Calcio: in giornata si attende l’esclusione della Turris. Come cambierebbe la classifica

Dopo l’esclusione del Taranto, oggi dovrebbe essere il momento della Turris. In giornata, infatti, il Tribunale federale nazionale emetterà la sentenza sul caso del club campano, deferito per non aver provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 e per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché delle ritenute Irpef per le mensilità del bimestre settembre e ottobre 2024.

Come sarebbe la classifica

Le prime dieci posizioni: Audace Cerignola 55; Avellino 54; Monopoli 46; Benevento 44; Crotone 43; Potenza 41; Catania 40; Picerno 36; Giugliano 35; Trapani 32.

La classifica attuale

Le prime dieci posizioni: Audace Cerignola 61; Avellino 58; Monopoli 52; Benevento 47; Crotone 46; Potenza 45; Catania 41; Picerno 39; Giugliano 38; Trapani 38.