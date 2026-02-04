Calcio: i fratelli Distratto tengono la Reggina a meno due dalla vetta

I gemelli Francesco e Donato Distratto, cresciuti nel settore giovanile del Napoli, stanno facendo parlare di sé nel Girone I di Serie D. Entrambi al loro primo anno nel massimo campionato dilettantistico, sono protagonisti con due squadre diverse: Francesco gioca con la maglia della Reggina, mentre Donato veste quella dell’Enna.

Nati il 20 febbraio 2007, i Distratto hanno mosso i primi passi nel calcio proprio nelle giovanili del club partenopeo. La loro carriera calcistica ha preso una nuova direzione questa estate. Francesco, come detto, è approdato a Reggio Calabria, mentre Donato ha scelto Enna come destinazione per la sua crescita professionale.

Francesco Distratto: terzino sinistro

Francesco Distratto, terzino sinistro di qualità, ha sofferto nella parte iniziale della stagione insieme a tutta la squadra, l’adattamento ad un campionato duro e difficile, ma con l’arrivo di mister Torrisi è decisamente cambiata la sua storia. Nonostante la giovane età, la sua serenità in campo è una delle caratteristiche che colpisce maggiormente. Ha già avuto modo di confrontarsi con avversari importanti, senza mai sfigurare. Una delle sue ultime giocate da ricordare è l’assist per Ferraro, che ha permesso alla Reggina di pareggiare la partita con il Savoia e qualche giocata di tecnica sopraffina. Nonostante la stazza fisica non lo aiuti, è cresciuto moltissimo in fase difensiva.

Donato Distratto: duttile e tecnico

Donato, invece, si distingue per la sua versatilità. Giocatore offensivo, preferisce ricoprire il ruolo di esterno su entrambe le fasce, ma non disdegna nemmeno il ruolo di trequartista. Le sue ottime capacità tecniche e la personalità che dimostra in campo lo rendono un punto di riferimento per l’Enna. Domenica scorsa, Donato ha segnato una rete fondamentale per il pareggio della sua squadra contro la capolista Nuova Igea, un gol che ha permesso alla squadra di restare in corsa per la salvezza.

Un weekend da ricordare

Riepilogando: Francesco ha regalato un assist decisivo per il pareggio della Reggina, Donato ha segnato una rete fondamentale per l’Enna, impedendo alla capolista di allungare. Grazie a queste due giocate, la Reggina rimane a soli due punti dalla vetta del Girone I di Serie D.