Calcio giovanile – ‘Sei Bravo’, la Segato campione Regionale. Adesso Coverciano
Battute Vibonese (11-0) e Taverna (10-1): i Pulcini del mister Demetrio Cassalia conquistano il titolo regionale e puntano a Coverciano
15 Maggio 2018 - 10:14 | di Michele Favano
La squadra Pulcini anno 2007, della Scuola Calcio J. Segato si laurea campione Regionale “Sei Bravo nella final four disputata al centro Tecnico di Catanzaro.
Dopo la fase Provinciale, brillantemente superata, i ragazzi del mister Demetrio Cassalia si sono aggiudicati il prestigioso titolo battendo in semifinale la Vibonese 11 a 0 e poi in finale il Taverna per 10 a 1.
Il “Sei Bravo“ afferma Agostino Cassalia, è un misto di abilità tecniche individuali e di squadra, con giochi a confronto 4vs4, dove risalta il lavoro quotidiano, settimanale, e tutta la programmazione, e si conclude con una partita finale 7vs7. Ogni gioco assegna un punteggio così come la partita finale.
Complimenti a tutti i nostri ragazzi, per come si sono applicati durante le lezioni e complimenti allo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto.
Adesso si va a Coverciano, 16 e 17 giugno, l’ Olimpio del calcio, a rappresentare la Calabria nella fase Nazionale.
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