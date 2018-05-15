La squadra Pulcini anno 2007, della Scuola Calcio J. Segato si laurea campione Regionale “Sei Bravo nella final four disputata al centro Tecnico di Catanzaro.

Dopo la fase Provinciale, brillantemente superata, i ragazzi del mister Demetrio Cassalia si sono aggiudicati il prestigioso titolo battendo in semifinale la Vibonese 11 a 0 e poi in finale il Taverna per 10 a 1.

Il “Sei Bravo“ afferma Agostino Cassalia, è un misto di abilità tecniche individuali e di squadra, con giochi a confronto 4vs4, dove risalta il lavoro quotidiano, settimanale, e tutta la programmazione, e si conclude con una partita finale 7vs7. Ogni gioco assegna un punteggio così come la partita finale.

Complimenti a tutti i nostri ragazzi, per come si sono applicati durante le lezioni e complimenti allo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto.

Adesso si va a Coverciano, 16 e 17 giugno, l’ Olimpio del calcio, a rappresentare la Calabria nella fase Nazionale.