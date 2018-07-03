Per il quarto anno consecutivo il gruppo Under 14 della Segato conquista il tricolore alle finali di Cesenatico: tecnici, mercato e stage

Per il quarto anno consecutivo, il gruppo Under 14 della Segato conquista il tricolore.

Privi di Favasuli e Siena,ceduti in via definitiva alla ACF Fiorentina, Ferrara e compagni, che ricordiamo rappresentavano la Calabria, alle finali nazionali svoltesi a Cesenatico dal 27 giugno al 1 luglio, si impongono nettamente.

Bravo e vincente, il mister Demetrio Cassalia affiancato dal mister Gregorio Bruno, ha potuto contare su un gruppo omogeneo e di grande spessore tecnico.

Adesso si guarda alla stagione 2018/2019,a breve saranno definiti i quadri tecnici, intanto già da oggi la società inizierà una serie di stage tecnici per monitorare i calciatori che andranno a formare i gruppi Primi Calci, Pulcini , Esordienti, Giovanissimi Regionali ed Allievi Elite

Sul fronte mercato è stata avviata una trattativa con il Cosenza Calcio che vedrà la cessione di due calciatori under 17 e under 16.