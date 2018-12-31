Come da tradizione, anche per questo dicembre 2018, la società Asd Valanidi Calcio Giovanile, ha organizzato il Memorial Perpiglia, un appuntamento diventato immancabile e giunto alla sua tredicesima edizione.

Diverse le squadre che vi hanno partecipato nelle differenti categorie, tre in rappresentanza della Scuola Calcio F. Cozza tra gli Esordienti insieme al Gallico Catona, cinque nella categoria Pulcini con Calcio Archi, Loreto e Circolo Crucitti, quattro sempre del Valanidi nei Primi Calci con Ludos Vecchia Miniera, Loreto, Giare e Mirabella ed una giornata dedicata anche ai Piccoli Amici che hanno disputato incontri amichevoli e quindi senza classifica.

Per la categoria Esordienti è stata la compagine di mister De Stefano dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile a guadagnare il gradino più alto del podio, per i Pulcini sempre per il Valanidi il primo posto per il gruppo di Pietro Tuzzato, per i Primi Calci i ragazzi di mister Filippo Neri, sempre della Scuola Calcio Cozza.

Premiazione finale e riconoscimenti per tutti e appuntamento ovviamente al prossimo anno.

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