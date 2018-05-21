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Calcio giovanile – Esordienti, ancora Segato, ennesimo trionfo

Le società campioni provinciali a confronto a Gallico: ai ragazzi di mister Cassalia il primo posto e il pass per la finale regionale di Catanzaro

21 Maggio 2018 - 10:44 | di Michele Favano

La squadra Esordienti della Segato, vincitrice del concentramento allo stadio di Gallico

Si è svolto presso lo stadio di Gallico, il concentramento Esordienti, e per questo si ringrazia la società Gallico Catona, ed in particolare Natale Gatto, per aver dato la possibilità di organizzare l’evento sportivo. 
A prendervi parte le società campioni Provinciali del proprio distretto sportivo, Reggio Calabria – Segato, Gioia Tauro – A. Gioiese, Vibo – Real Vibo, Locri – CSPR Caulonia.
Al primo posto i ragazzi del mister Demy Cassalia che hanno battuto nell’ordine Real Vibo , CSPR Caulonia e Academy Gioese.
Lo Faro e compagni hanno vinto anche tutti i confronti degli shot aut .
Ottima prestazione di tutti i ragazzi, dai Portieri, straordinari durante gli shot aut, alla difesa arcigna ed impenetrabile, al centrocampo geometrico e fantasioso, all’attacco pungente e realizzativo.
Da evidenziare, tra l’altro, la spettacolare rete realizzata da Manu Lo Faro, tra i migliori in campo.
Adesso si va a Catanzaro, domenica 27 maggio, centro federale per disputare la finale Regionale.

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