Dopo la bufera di qualche settimana addietro nel settore giovanile della Reggina, la società con il supervisore Carmelo Romeo sta provando a riorganizzare la squadra dei tecnici, preoccupandosi di sostituire chi ha seguito con le dimissioni, l’ex responsabile Emanuele Belardi. Tra questi il tecnico Peppe Carella che brillantemente aveva guidato la Berretti e con ottimi risultati. La squadra, presa in consegna per una settimana da Tobia Assumma ed ora capolista insieme al Catania in classifica, è stata adesso affidata ad una vecchia conoscenza del calcio giovanile amaranto come Gaetano Quarticelli che, come detto, ha lavorato già più volte con la società amaranto.