Per il terzo anno consecutivo la società Segato è stata riconosciuta Scuola Calcio Elite. Il prestigioso riconoscimento consegnato nel corso dell’assemblea Regionale presso il Comitato Regionale LND a Catanzaro, martedì 26 settembre.

Visibilmente soddisfatto, il presidente Agostino Cassalia, “sento di condividere questo importante attestato, in primis con tutto lo staff tecnico altamente professionale, con lo staff medico, la segreteria, con tutti i nostri calciatori, e naturalmente con i genitori che quotidianamente ci supportano e hanno avuto fiducia nel progetto Juventus Segato.

L’attenzione adesso è rivolta alla prima visita tecnica stagionale della Juventus mercoledì 3 ottobre alle ore 15.00 presso il centro sportivo S. Agata (che quest’anno ci ospita).

Successivamente alla visita tecnica è in programma uno stage di monitoraggio con la presenza del responsabile scouting Fabio Artico“.