Calcio Giovanile – Il resoconto dei risultati di Berretti, Under 17 e Under 15
Berretti vittoriosa all'ultimo respiro a Rende, Under 15 battuta a Trapani e Under 17 in vetta con il Catania: tabellini e classifiche di giornata
13 Novembre 2018 - 09:54 | di Michele Favano
BERRETTI – Vittoria al fotofinish per la compagine allenata da Bruno Modafferi che sostituisce in panchina lo squalificato Carella. Nei tre minuti di recupero assegnati dal sig. Fedele di Rossano, Sottilotta prima e La Ragione dopo, realizzano le reti che permettono di rimontare l’iniziale vantaggio di Mazzone. Una prova di orgoglio dei ragazzi amaranto dopo la sconfitta rimediata del recupero della prima giornata contro il Catania. Il tabellino della gara:
RENDE – REGGINA 1-2
Marcatori: 40’ Mazzotta, 91’ Sottilotta, 95’ La Ragione
RENDE: Carbone, Micieli, Menniti, Chiappetta, Sartiano, Lanzo, Cervelleria, Chiarello, Proto, Boito, Mazzotta All.Perrone
REGGINA: Morabito, Wernek, Panaia (88’ Morabito), Suraci, Buonocore, Furci, Lanza (65’ Marrone), Arigò (70’ D’Agostino 88’ Favasuli), Verdirosi, La Ragione, Giaimo (46’ Sottilotta) All. Modafferi
Arbitro: Fedele di Rossano – Assistenti: Veltri e Pallone
Risultati: Monopoli-Bisceglie 9-0; Siracusa-Catania 0-2; Catanzaro-V.Francavilla 2-0; Vibonese-Trapani 11/11; Matera-Sicula 11/11
Classifica: Catania 13, Catanzaro 12, Trapani, Reggina, Siracusa 10, Vibonese 9, Monopoli, Sicula Leonzio 7, V.Francavilla, Rende 6, Matera 2, Bisceglie 0
Under 15: Trapani batte la Reggina
UNDER 15 – Seconda sconfitta stagionale per l’under 15 di mister Mangano. Il Trapani conquista l’intera posta in palio nella prima frazione grazie alle reti di Mazzara e Inglese. Pareggio a reti inviolate per la compagine under 17 allenata da mister Assumma. Reggina in vetta alla classifica in coabitazione con il Catania che però deve recuperare una gara.
TRAPANI – REGGINA 2-0
Marcatori: 29’ Mazzara, 34’ Inglese
TRAPANI: Gichkin, Loddo, Randazzo, Mazzara, Calamia, Milazzo, Inglese, D’Amico, Fucile, Ricotta, Scozzari All. –
REGGINA: Tortorella, Oliviero (77’ Moncalieri), Malara, Casile (62’ Campolo), Bordò, Falzia (46’ Fumuso), Foti (46’ D’Agostinmo), Golia, Hilal (68’ Martelli), Zucco, Pipitone All. Mangano
Arbitro: Bertolino di Trapani
Ammoniti: Bordò, Falzia, Golia
Recupero: 3’pt, 5’st
Risultati: Monopoli-Siracusa 1-3; Matera-Sicula Leonzio 1-0; Rende-Catania 1-3; V.Francavilla-Vibonese 4-3
Classifica: Trapani 18, Catania 16, Reggina, Siracusa 14, Catanzaro, Matera 9, Sicula Leonzio, Monopoli, V.Francavilla 8, Rende 4, Vibonese 1
Under 17: pari a Trapani
UNDER 17 – TRAPANI – REGGINA 0-0
Marcatori: 29’ Mazzara, 34’ Inglese
TRAPANI: D’Aquila, Pollina, Di Gregorio, Scalisi, Fili, Mione, Laudicina, Mustarcia, Arini, Melia, Castiglione All.-
REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (70’ Ambrogio), Scalise, Misiti, Provazza, Cama, Domanico (60’ Puggioni), Verteramo, Rao (55’ Scolaro) All. Assumma
Risultati: Monopoli-Siracusa 2-1; Matera-Sicula Leonzio 0-2; Rende-Catania 1-4; V.Francavilla-Vibonese 4-1
Classifica: Catania, Reggina 19, Matera 15, V.Francavilla 11, Sicula Leonzio 10, Monopoli 8, Trapani 7, Catanzaro, Siracusa 6, Vibonese 4, Rende 3
Fonte: reggina1914.it
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