Calcio giovanile: ancora un titolo per la Segato. L’Under 13 è campione regionale

Ancora un titolo di campione Regionale per la Scuola Calcio Segato, il settimo di questa stagione. Dopo la doppia vittoria dell’Under 15 (calcio a 11 e calcio a 5), quella della Segato Woman (Under 15 e Under 12), la vittoria dei Pulcini, arriva il successo dell’Under 13 nella bella ed entusiasmante sfida contro il Real Cosenza. I ragazzi dei mister Demetrio Cassalia e Paolo Albanese chiudono alla grande la stagione dell’attività di base della Scuola Calcio Segato confermandosi campioni Regionali.

Il Centro Federale di Catanzaro ha ospitato la manifestazione sportiva, la gara è stata combattuta con tanto agonismo, ottime giocate tecniche ma anche grande fair play.

La società Segato, annuncerà presto l’ingresso nello staff tecnico di Istruttori altamente qualificati. A breve saranno comunicati le date degli open day rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 16 anni.