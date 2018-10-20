Dopo lo stage al centro sportivo S. Agata, i giovani Palamara e Draga, classe 2005, sono convocati a Vinovo: la sinergia tra Segato e Juventus si consolida

A riscontro dello stage tecnico/valutativo, che si è svolto al centro sportivo S. Agata, sabato 13 ottobre, condotto dal responsabile scouting della Juventus, Fabio Artico e dall’osservatore, Alfredo Femiano, i talentuosi calciatori della Segato, Palamara e Draga, anno 2005 sono stati convocati a Vinovo (TO) dove avranno modo di mettere in mostra le loro qualità.

La sinergia con la Juventus, commenta Agostino Cassalia è sempre più consolidata, a breve avremo la seconda visita tecnica, numerosi calciatori sono costantemente monitorati, per seguire la loro crescita tecnica e psico-fisica. A Francesco e Giovanni auguriamo che possano raggiungere Leo Bevilacqua e Gianni Giorgi.