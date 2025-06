Calcio Giovanile: la Segato chiude con il botto. Doppio successo

La Segato chiude con il botto la stagione sportiva 2024/2025 aggiudicandosi il prestigioso torneo “Città di Melicucco” con entrambe le categorie Pulcini e Primi Calci, battendo in finale rispettivamente Rosarnese e A. Palmi.

“Anche questa, afferma il presidente Agostino Cassalia, è stata una stagione molto intensa ed esaltante, chiudiamo con la vittoria di 8 titoli Regionali di cui due con la Segato Woman, ma sopratutto con una crescita esponenziale dei nostri calciatori e delle nostre calciatrici e la valorizzazione di molti ragazzi e ragazze. Alla soddisfazione della cessione di Giona Laganà anno 2011 alla Juventus si aggiunge quella ancora più grande della prima cessione di una ragazza, Beatrice Iiriti alla Fiorentina, e tante altre operazione sono in corso.

Stiamo lavorando per potenziare lo staff tecnico, per cui saranno inseriti tre-quattro nuovi istruttori.

Il mese di luglio sarà dedicato alla valutazione tecnica di calciatori da inserire nei gruppi Under 17 Elite, Under 15 Regionale ed Under 14 Elite ed open day per l’attività di base che apriranno le porte della ‘Casa della Segato’, perché come diciamo sempre, una cosa fatta bene, può essere fatta meglio“.