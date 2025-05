Calcio giovanile: per la Segato arriva un altro titolo regionale

Questa volta è la categoria Under 11 (Pulcini) a salire sul gradino più alto del podio della Calabria, dopo che capitan Mauro e compagni hanno battuto in finale il forte SC Corigliano e conquistano il titolo di Campioni Regionali.

Adesso i ragazzi dei mister Demetrio Cassalia e Paolo Albanese rappresenteranno la Calabria nella festa finale che si terrà a Coverciano.

Questi i 14 ragazzi (come previsto da regolamento FIGC ) utilizzati nel corso della gara che prevedeva 4 tempi della durata di 15 minuti.

Attinà Ivan, Bouhajjam Salman, Calabrò Francesco, Catalano Matteo, Chilà Federico, Falconi Antonino J, Figliucci Antonio, Gemelli Francesca, Guido Stefano, Malivindi Matteo, Mauro Domenico, Polimeni Giovanni, Scalise Jan, Serranò Leonardo.

Risultati dei 4 Tempi di gara: 2-0; 1-0; 2-0; 1-0 per un totale di 4-0 (un punto per tempo di gara).

“Siamo felici di riprendere la striscia vincente dopo la sconfitta in finale“ a ‘tavolino’ della passata stagione.

La Scuola Calcio Segato è campione Regionale di questa categoria da sei anni, frutto di un attento lavoro di programmazione e della grande competenza del nostro staff tecnico al quale vanno i dovuti riconoscimenti. Complimenti a tutti i nostri ragazzi per il loro impegno costante e per le grandi capacità tecniche messe in mostra.

Un ringraziamento particolare lo voglio dedicare ai genitori che hanno tifato con passione e calore nel pieno rispetto di tutti i ragazzi in campo e del pubblico ospite”.