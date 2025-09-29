Calcio Giovanile: Segato a testa alta contro formazioni di caratura internazionale

Sfiora l’impresa il gruppo Under 11 della Segato al Torneo Internazionale che si è svolto a Milano dal 26 al 28 settembre e che vedeva ai nastri di partenza le più blasonate società nazionali ed internazionali.

Superato il girone di qualificazione a punteggio pieno dove spicca la vittoria per 4 a 1 contro l’Inter, i ragazzi dei mister Cassalia e Bova si aggiudicano il triangolare Platinium battendo Albinileffe (3-2) e Sporting Lisbona (4-3).

Ai quarti di finale Costagliola e compagni si superano battendo l’Espaniol 7-6 dopo i calci di rigore per poi cedere in semifinale contro il Deportivo La Coruna. Tanta soddisfazione e tanti consensi dei numerosi addetti ai lavori. “Siamo molto felici per quanto fatto in questo torneo, afferma il presidente Agostino Cassalia, dopo neanche un mese di lavoro, i nostri ragazzi hanno tenuto testa alle miglior società professionistiche. Abbiamo optato di partecipare ad un torneo di livello internazionale per elevare lo step di difficoltà. Sono programmati, anche per le altre fasce di età, tornei di livello internazionale oltre che le amichevoli a Vinovo contro i pari età della Juventus“.