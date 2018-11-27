Doppio 2-0 sul Catanzaro per i giovani amaranto: Foti decide l'Under 15, Verteramo e Bezzon l'Under 17, mentre domani torna in campo la prima squadra

En Plein. Under 15 e 17 superano i pari età del Catanzaro con un identico risultato. Con una rete per tempo, Foti regala i tre punti ai suoi al termine di una gara non semplice al cospetto di un ottimo Catanzaro. Da applausi la prima rete del giovane Foti che dopo aver superato tre avversari, piazza la palla nel “sette” dal limite dell’area. Con il Catanzaro in avanti alla ricerca del pareggio, la Reggina realizza la seconda marcatura grazie ad un micidiale contropiede.

UNDER 15

REGGINA – CATANZARO 2-0

Marcatori: 10’, 64’ Foti

REGGINA: Tortorella, Oliviero (80’ Fumuso), Malara, Casile (77’ Oriente), Bordò, Falzia, Foti (77’ Martelli), Golia (77’ Fascetti), Hilal (62’ Pipitone), Zucco, D’Agostino (62’ Crea) All, Mangano

CATANZARO: Columbro, Romeo, Nebbioso, Leone, Scavone, Megna, Funaro, Lombardo, Viotti, Belfanno, Castiglione All.-

Arbitro: Violi di Taurianova

Ammoniti: Zucco

Risultati 9^ giornata: Sicula Leonzio-V.Francavilla 6-2; Catania-Trapani 1-1; Siracusa-Rende 2-2; Vibonese-Monopoli 1-1

Classifica: Trapani 19, Catania, Reggina 17, Siracusa 15, Sicula Leonzio 11, Catanzaro, Monopoli, Matera 9, V.Francavilla 8, Vibonese, Rende 5

Settima vittoria stagionale per la formazione allenata da Tobia Assumma. Gara sbloccata dopo dieci minuti da Verteramo che concretizza al meglio un’azione corale. Passano venti minuti e Bezzon raddoppia. Con una partita in più, Reggina in vetta in compagnia del Catania

UNDER 17

REGGINA – CATANZARO 2-0

Marcatori: 10’ Verteramo, 30’ Bezzon

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon, Scalisi, Misiti, Provazza (70’ Pellicanò), Cama, Domanico (87’ Puggioni), Verteramo (87’ Ambrogio), Rao (75’ Scolaro) All. Assumma

CATANZARO: Iannì, Talarico, Napoli, Bolognino, Miletta, Saverino, Gualtieri, Fulco, Penna, Cristiano, Santacroce All. Spaderra

Ammoniti: Bezzon

Note: espulso Bezzon doppia ammonizione

Risultati 9^ giornata: Sicula Leonzio-V.Francavilla 2-2; Catania-Trapani 1-0; Siracusa-Rende 2-0; Vibonese-Monopoli 1-3

Classifica: Catania, Reggina 22, Matera 18, V.Francavilla 12, Monopoli, Sicula Leonzio 11, Siracusa 9, Trapani 7, Catanzaro 6, Vibonese 4, Rende 3

Fonte: reggina1914.it

A distanza di qualche giorno sarà la prima squadra a scendere in campo. È previsto infatti per domani sera il recupero tra la Reggina di Cevoli ed il Catanzaro e si spera che sulla scia degli ottimi risultati ottenuti dai giovani, dal Ceravolo si possa tornare con almeno qualche punto