Il 5 febbraio stage tecnico dell'Academy Juventus alla Scuola Calcio Segato: è la quarta visita stagionale della Juventus in casa Segato

Sarà Claudio Sangiorgio, lunedì 5 febbraio, il tecnico responsabile Academy Juventus a condurre insieme agli istruttori dell’attività di base della Segato uno stage tecnico/valutativo.

Si tratta della quarta visita stagionale della Juventus in casa Segato. Si fa sempre più intenso il rapporto di collaborazione, tra la società campione d’Italia e la Scuola Calcio Segato, per una sana crescita

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“Siamo particolarmente contenti, dell’attenzione che la Juventus ha verso la nostri ragazzi ed alla nostra società, dichiara Agostino Cassalia, un doveroso ringraziamento va ai responsabili del progetto Juventus Academy, Claudio Gabetta e Rudy Londi ed a tutto lo staff tecnico della Segato per l’ottimo lavoro fin qui svolto”. Perchè una cosa fatta bene può essere fatta meglio. !!!