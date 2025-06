Calcio: il presidente Marotta ufficializza l’iscrizione dell’Inter Under 23 al prossimo campionato di C

Con la sua Inter al Mondiale per Club, il presidente dei neroazzurri Beppe Marotta, oltre a parlare di prima squadra, nuovo allenatore e obiettivi, ha ufficializzato anche l’iscrizione al prossimo campionato di serie C dell’Inter Under 23: “E’ l’occasione per dare l’ufficialità della nostra partecipazione al prossimo campionato di Serie C con l’Under 23. Anche questa è un’innovazione da parte della società di predisporre una squadra giovane che sposi in pieno un modello un pò nuovo che è ciò che desideriamo come club e proprietà. Vogliamo puntare sui nostri giovani e su quelli presenti nello scenario calcistico italiano. Andremo alla ricerca di profili giovani, due avrete modo di apprezzarli in questo Mondiale così come altri che sono rientrati alla casa madre dopo aver fatto bene in prestito“.