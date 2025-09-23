Calcio: la migliore difesa del continente è quella di una squadra italiana di serie C

“È trascorso poco più di un mese dall’avvio dei campionati e le statistiche difensive consegnano un verdetto sorprendente: facendo riferimento alle serie professionistiche dei cinque campionati top d’Europa (Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra) la miglior difesa del continente è quella dell’Ascoli, la peggiore appartiene agli spagnoli del Girona. Nel girone B di Serie C i marchigiani non hanno ancora subito un gol dopo cinque giornate, con tre vittorie e due pareggi che valgono il secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla vetta. All’opposto, in Liga, i catalani hanno già incassato 15 reti in cinque partite (ottenendo un solo punto…): nessuno ha fatto peggio.

Per l’Ascoli, il paragone con il resto del continente è eloquente: da Napoli e Roma in Serie A a Real Madrid e Barcellona in Liga, da Arsenal e Manchester City in Premier League fino a Bayern Monaco e Psg, tutti hanno già visto violata la propria porta almeno una volta. Allargando l’orizzonte anche alle seconde divisioni, nessuno è riuscito a mantenere l’imbattibilità: l’Ascoli resta un caso isolato, dopo che anche il Frosinone, ultimo ad aver retto il passo, si è visto superare con il 2-2 interno contro il Sudtirol. L’ultima vittoria di Livorno, 0-3 in trasferta, ha dato ulteriore consistenza a una statistica che non può essere liquidata come casuale: disciplina tattica, organizzazione collettiva e grande applicazione hanno reso i bianconeri di Tomei un blocco unico in fase difensiva. Con 11 punti, la squadra guarda dall’alto gran parte delle avversarie e mantiene intatte le ambizioni di promozione”.

fonte: Gazzetta.it