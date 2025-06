Calcio: torna a Reggio mister Di Maria. Guiderà il Val Gallico

L’Asd Val Gallico è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2025-2026 con l’allenatore Gaetano Di Maria.

Il tecnico messinese ritorna a Reggio Calabria dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana, con la vittoria del campionato di Serie D 2011-2012 e la conseguente promozione in Lega Pro, Seconda Divisione, con l’Hinterreggio con cui resterà per la successiva metà stagione.

La sua carriera prosegue in Serie D con Città di Messina, alla Vibonese (fino alla finale play-off persa con la Frattese) e Castrovillari. Ha anche allenato la Primavera del Messina, Giarre, Nissa, Adrano ed Acr Messina.

Benvenuto Mister!

In foto con il co-presidente Gianluca Califano e con il vice-presidente Domenico Chirico, presso il Bar Winner, main sponsor Val Gallico; ed ancora il tecnico posa in mezzo al direttore generale Natale Gatto ed al direttore sportivo Mimmo Serrao.