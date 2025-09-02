Calcio, ‘Operazione Nostalgia’: dove e come vedere la partita

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno. Sabato 6 settembre lo stadio Granillo sarà il teatro del raduno di “Operazione Nostalgia”, che vedrà protagonisti campioni intramontabili del calcio italiano e internazionale.

Leggi anche

I grandi nomi in campo

Sul prato del Granillo scenderanno leggende come Francesco Totti, Roberto Baggio, David Trezeguet, Mauro Camoranesi, Dida e Vincent Candela e tanti altri. Una passerella di stelle che riporterà il pubblico indietro negli anni d’oro del calcio a Reggio Calabria. Non mancheranno gli ex beniamini della Reggina: Massimo Taibi, Francesco Cozza, Simone Perrotta, Nicola Amoruso, David Di Michele, German Denis e Rolando Bianchi, solo per citarne alcuni.

Verso i 15mila spettatori

La prevendita procede a buon ritmo e l’obiettivo è quello di raggiungere quota 15.000 presenze sugli spalti. Un numero che confermerebbe ancora una volta la passione del pubblico reggino e calabrese per il calcio e per le sue icone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Chi non potrà essere presente al Granillo avrà comunque la possibilità di assistere all’evento. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia in Italia e, per gli spettatori all’estero, sarà disponibile in streaming attraverso la piattaforma FIFAPLUS.

L’appuntamento è quindi fissato: il 6 settembre Reggio Calabria vivrà una serata di grande calcio, con campioni che hanno scritto pagine indelebili della storia di questo sport.