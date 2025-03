La Pro Pellaro si guadagna le prime pagine dei giornali sportivi

Oggi, l’ASD Pro Pellaro é in prima pagina sui maggiori quotidiani e testate regionali per quanto mostrato sul terreno di gioco.

Risultati straordinari per un club che come obiettivo stagionale aveva quello della semplice salvezza, trasformata in qualcosa in piú grazie allo straordinario gruppo creato da mister Verbaro e dalla neo-società.

Nell’ultima giornata, la 27° del campionato di Promozione, la Pro Pellaro ha ottenuto una vittoria importante sul difficile terreno di Ardore contro la Bovalinese, superando proprio gli avversari in classifica e conquistando un quinto posto che significa play-off.

Il campionato, a tre giornate dalla fine, chiederá un ulteriore sforzo alla Pro Pellaro che nel suo cammino dovrà affrontare Chiaravalle, StiloMonasterace e Capo Vaticano. Nove punti in palio che potrebbero aggiungere ulteriori certezze ad un cammino giá straordinario.

La rosa, allenata in maniera impeccabile da mister Verbaro e dallo staff composto da Alati, Bevacqua e Liuzzo, ha dimostrato di essere una squadra pronta al salto di categoria, affrontando ogni match con estrema maturità e confermando anche di saper affrontare i momenti piú delicati con estremo sacrificio.

La rete di Morabito giunta nei secondi finali ad Ardore, ha ripagato nel migliore dei modi una squadra che ci ha sempre creduto, lavorando sodo e lasciando da parte tutte le critiche esterne che la neo ma esperta società ha placato in maniera tempestiva e professionale.

Oggi, la realtà della Pro Pellaro può tornare a contare su un gruppo di Ultras che ha scelto di ritornare a sostenere la propria squadra, in attesa di conoscere quale sarà il futuro dello stadio “Iaria”, casa dei bianconeri. Attraverso una nota stampa, il tifo organizzato ha infatti riconosciuto il cammino straordinario della squadra in questa stagione, meritando un supporto ancora maggiore da parte di chi ha sempre sostenuto i colori bianconeri.

La Pro Pellaro è tornata prepotentemente a riprendersi la scena del calcio cittadino e lo ha fatto nel migliore dei modi. Un futuro ancora da scrivere ma con grandi progetti in mente per una realtà che di storia ne ha giá scritta in pagine indimenticabili, pronte ad essere rispolverate e raccontate anche alle future generazioni.

La risposta adesso dovrà arrivare proprio dalla gente di Pellaro: Domenica 6 Aprile allo stadio “Bovetto” di Croce Valanidi andrá in scena Pro Pellaro-Chiaravalle. L’ASD Pro Pellaro chiama a raccolta tutta Pellaro per sostenere i ragazzi tutti in una partita che potrá rivelarsi ancora una volta decisiva.

INSIEME SI PUÓ!