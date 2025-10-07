City Now

Reggina-Ragusa: i tifosi hanno votato il migliore in campo

Consueto appuntamento con la rubrica che vede protagonisti i tifosi

07 Ottobre 2025 - 10:40 | Redazione

Fomete tiro Reggina

Appuntamento settimanale con una sorta di rubrica che la community del canale WhatsApp della Reggina vede coinvolti i tifosi amaranto, nella scelta del migliore in campo rispetto alla gara che si gioca la domenica. A prescindere dalla bella rete realizzata, ha ottenuto più voti il terzino sinistro Fomete, impiegato da titolare dopo diverse panchina e mancate convocazioni.

