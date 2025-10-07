Reggina: assenze pesanti e un rientro per il derby con il Messina. I tifosi attendono notizie

Organico profondo, sì, ma tra infortuni, squalifiche e scelte che sembrano ormai definitive, mister Trocini deve fare i conti con una gestione oculata del gruppo soprattutto a fronte di impegni ravvicinati. La Reggina, per la seconda settimana consecutiva, infatti, scende in campo anche di mercoledì. Stavolta per la Coppa Italia, sul campo del Sambiase, una gara da affrontare con lo spirito giusto e consapevoli che questa competizione deve diventare un obiettivo concreto.

Quattro giorni dopo ci sarà il sentito derby con il Messina e in casa amaranto si registrano assenze pesanti. Montalto resta fuori per squalifica, Ragusa è fermo ai box e Barillà, alle prese con una microfrattura al radio, difficilmente riuscirà a rientrare. L’unica nota positiva è il ritorno di Ferraro, che tornerà al centro dell’attacco dopo aver scontato due giornate di stop.

Trocini prenderà probabilmente spunto dalla gara vinta con il Ragusa, riproponendo qualche elemento che ha convinto nel turno di campionato e che fino a quella gara aveva trovato meno spazio.

Una sfida che, al di là della classifica, vale sempre molto. I giallorossi, partiti con una penalizzazione di 14 punti e dichiarati falliti, hanno comunque conquistato nove punti giocando un buon calcio e valorizzando diversi giovani. Al “Franco Scoglio” si preannuncia un clima infuocato, con il pubblico di casa pronto a spingere i propri ragazzi e in attesa di capire se potranno essere presenti quelli della Reggina.

Trocini lo sa: questa è una settimana da gestire con attenzione, equilibrio e carattere. La Coppa come occasione per crescere, il derby come prova di maturità.