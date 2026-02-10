Reggina: una vittoria pesante per almeno tre motivi

La Reggina vince a Ragusa e porta a casa tre punti di enorme valore. A decidere è il capolavoro di Domenico Girasole, arrivato al novantesimo, che consente agli amaranto di restare agganciati al gruppo di testa in una giornata sulla carta più complicata rispetto a quella delle dirette concorrenti.

La gara si è giocata su un campo difficile, dove costruire gioco è quasi impossibile. Nella prima parte la squadra di Torrisi fatica sui duelli e sulle seconde palle, senza riuscire a imporre ritmo e manovra. L’unica vera occasione arriva proprio con Girasole. Il Ragusa, però, non riesce mai a rendersi realmente pericoloso: la Reggina controlla bene la fase difensiva e non concede ingressi puliti in area.

Meglio la ripresa, pur senza una manovra fluida. Cambia l’atteggiamento, cresce la voglia di portare a casa il risultato e aumentano le opportunità da gol. Girasole va ancora vicino alla rete, mentre Ferraro spreca una chance clamorosa che poteva chiudere prima il match. Domenico Girasole: una sicurezza nella propria area, un attaccante vero in quella avversaria

Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva l’episodio decisivo. Come già accaduto a Enna e contro la Gelbison, il gol arriva allo scadere. Una vera liberazione dopo una gara sofferta, che rischiava di chiudersi sullo 0-0. Un risultato che sarebbe stato pesantissimo, considerando le vittorie delle squadre di vertice e il rischio di vedere aumentare il distacco in classifica.

Il successo di Ragusa vale quindi doppio. Per la classifica, perché tiene viva la rincorsa. E per il morale, perché consente alla Reggina di avvicinarsi al derby con il Messina con uno spirito diverso, dopo aver superato uno degli ostacoli più insidiosi in calendario. Anzi triplo. In questo campo nessuna delle squadre du testa era mai riuscita a vincere.