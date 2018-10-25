Siamo giunti quasi alla fine del mese di ottobre e la questione ripescaggi è più che mai viva. La sentenza del Tar che ha accolto i ricorsi di tutte quelle società che si erano appellate alla decisione del commissario Fabbricini e quindi ad una serie B a 19 squadre hanno vinto ed ora toccherà alla FIGC prendere la decisione finale. Adesso che i campionati sono in pieno svolgimento, seppur con formazioni come l Viterbese che mai è scesa in campo o come l’Entella che ha disputato una gara nel campionato di serie C e che poi è stata bloccata in attesa di capire se il suo campionato di appartenenza possa essere la serie B. Un caos totale che potrebbe essere ancor peggio qualora si prospettassero quelle situazioni che in questa intervista rilasciata a tuttoC.com dal vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno: “In cadetteria una stagione a 19 era già falsata in partenza. Solo chi non ha mai giocato a calcio non può capire quanto sia falsato un campionato dispari, con squadre a riposare nelle ultime giornate. Soprattutto se si è trattato di una scelta.

La C è un campionato altrettanto falsato con tutti questi stop. Poi con gli ipotetici ripescaggi bisognerà cancellare partite, disputarne di nuove, rimodulare i gironi. L’augurio che mi do per il futuro è che, se verranno accertate, come credo, chiare responsabilità, non restino impunite le persone che hanno compiuto questi atti”.