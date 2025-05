Sancataldese-Reggina: il dato definitivo del settore ospiti

Il campionato regolare volge al termine con la serie D che gioca il suo ultimo atto della stagione regolare. Nel girone I ci sono ancora diversi verdetti da emettere, certamente quello più atteso riguarda la promozione in serie C con il duello tra Siracusa e Reggina, entrambe impegnate in trasferta. Gli aretusei hanno il vantaggio di quel punto in più che in caso di vittoria per tutte e due le squadre, consentirebbe di confermare la prima posizione e quindi il salto di categoria.

Gi amaranto vogliono crederci giustamente fino alla fine e sperano possa accadere qualcosa. Per l’ultima trasferta della stagione saranno 300 i tifosi al seguito pronti a far sentire il proprio sostegno, come sempre accaduto nell’intero percorso.