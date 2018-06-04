Mentre a Reggio Calabria le attenzioni sono rivolte alla Reggina che sarà, per quello che riguarda il calcio giocato, prosegue il percorso di tutte quelle squadre impegnate nei play off, che porterà una sola compagine nel prossimo campionato di serie B.

Si è giunti quasi alla conclusione dell’ennesima stagione lunga e faticosa dove ogni minuto di ogni gara diventa decisivo. Ed al Massimino di Catania è andato in scena il match di ritorno del quarto di finale tra il Catania e la Feralpi Salò, terminato 1-1 in occasione dell’incontro di andata.

Due reggini a confronto, da una parte il rossoazzurro Toti Porcino, fino a gennaio in maglia amaranto, dall’altra in panchina Mimmo Toscano che con la sua squadra ha sognato la storica qualificazione alle semifinali.

A spuntarla è stato l’esterno sinistro che questa volta, è stato impiegato da titolare nel 3-5-2 di mister Lucarelli, disputando tra l’altro una partita di livello e risultando tra i migliori in campo. 2-0 il punteggio finale con gli etnei che adesso dovranno vedersela con il Robur Siena.