Calcio serie C – Catania all’ultimo respiro contro il Siracusa. La nuova classifica
Il Catania vince il derby con il Siracusa nel recupero e risale la classifica: tutti i punti, le gare rinviate e le penalizzazioni
08 Novembre 2018 - 10:38 | di Michele Favano
Con la vittoria arrivata a poche battute dalla conclusione, il Catania fa suo il derby con il Siracusa (2-1), nel recupero di una delle gare non giocate dai rosso azzurri. Tre punti che consentono alla squadra etnea di recuperare terreno rispetto alla testa della classifica, dopo l’inaspettato tonfo di Potenza. Ecco la graduatoria aggiornata.
CLASSIFICA
Trapani 21*
Rende 20*
Juve Stabia 19*
Vibonese 17
Sicula Leonzio 17
Catania 17
Cavese 14
Casertana 13
Potenza 12
Catanzaro 11
Bisceglie 10
Rieti 10
Virtus Francavilla 9
Reggina 8
Monopoli 8*
Siracusa 8*
Paganese 2
Viterbese 0
Matera -4*
GARE RINVIATE – Viterbese 8, Catania 2, Reggina 2, Juve Stabia 1, Matera 1, Bisceglie 1, Catanzaro 1, Siracusa 1
PENALIZZAZIONI – Matera -8; Monopoli -2; Siracusa -1; Juve Stabia -1; Trapani -1; Rende -1
Hanno riposato: Virtus Francavilla, Paganese, Cavese, Potenza, Rieti, Juve Stabia, Casertana, Catanzaro, Matera. Monopoli
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