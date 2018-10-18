Calcio serie C – La classifica aggiornata, le partite non giocate, chi ha riposato
Il quadro completo dopo la settima giornata del girone C: classifica, partite da recuperare, squadre che hanno già riposato e programma del prossimo turno
18 Ottobre 2018 - 10:44 | di Michele Favano
Si completerà questa sera con il match tra Siracusa e Rende, la settima giornata del campionato di serie C, girone C, che ha visto gli amaranto pareggiare in trasferta contro il Potenza. Ecco il quadro completo dei risultati, la classifica, le gare da giocare ed il prossimo turno:
CLASSIFICA
Trapani 16
Juve Stabia 15
Catania, Casertana, Vibonese 10
Rende, Catanzaro 9
Sicula Leonzio, Bisceglie, Cavese, Monopoli 8
Reggina, Rieti 7
Virtus Francavilla, Potenza 6
Siracusa, Matera 3
Paganese 1
Viterbese 0
Questa invece la classifica delle squadre che dovranno ancora giocare alcune partite per i vari rinvii, con l’eccezione clamorosa rappresentata dalla Viterbese mai scesa in campo: Viterbese 8, Catania 3, Siracusa 3, Reggina 2, Juve Stabia 1, Sicula Leonzio 1, Matera 1, Bisceglie 1, Catanzaro 1, Monopoli 1
Hanno già osservato un turno di riposo: Virtus Francavilla, Paganese, Cavese, Potenza, Rieti, Juve Stabia, Casertana
PROSSIMO TURNO
Paganese-Catania
Trapani-Rieti
Reggina-Virtus Francavilla
Vibonese-Sicula Leonzio
Matera-Casertana
Juve Stabia-Monopoli
Siracusa-Potenza
Viterbese-Cavese rinviata
Rende-Bisceglie
Riposa: Catanzaro
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