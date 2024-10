Calcio serie C – La Reggina fa impazzire i bookmaker. Nuova scommessa sugli amaranto

La Juventus è caduta una settimana fa all’Olimpico, mentre la Reggina ha continuato a macinare vittorie. Prima contro la Viterbese, in casa, poi in trasferta e in pieno recupero contro la Sicula Leonzio. Grazie al successo di domenica gli amaranto sono rimasti l’unica imbattuta in Italia, mentre in Europa condividono il record con il Liverpool, ancora a zero sconfitte in Premier League.

Nel girone di andata della Serie C la squadra di Mimmo Toscano ha vinto 15 partite su 19, pareggiando le altre quattro. In più, nelle sfide in casa ha fatto en plein di successi, con 23 reti realizzate e appena tre al passivo. L’impressionante ruolino di marcia dei calabresi ha spinto gli analisti di Sisal Matchpoint ad aprire una scommessa speciale su di loro: data per certa la promozione diretta (il primo posto si gioca a 1,20), i trader si chiedono, riuscirà la corazzata guidata da Mimmo Toscano a chiudere il campionato senza ko? La stagione è lunga, e le insidie disseminate lungo il percorso sono parecchie, per questo, riferisce Agipronews, la quota non è proprio popolare, a 16 volte la scommessa. Ma è comunque significativo che i bookmaker abbiano deciso di aprire una giocata del genere per una formazione di Serie C: a memoria, qui in Italia questo “onore” di solito è riservato a formazioni “top” come la Juventus.

AG/Agipro

