Calcio, Siracusa: ridotta la squalifica di Maggio. Il comunicato

La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di accogliere il reclamo del Siracusa in merito alla squalifica di due giornate inflitta a Domenico Maggio. Questo il dispositivo:

Il comunicato

“Nell’udienza fissata il 3 marzo 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0230/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza della società Siracusa Calcio 1924 in data 27.02.2025 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Maggio Domenico in relazione alla gara A.S.D. Città di Acireale 1946/Siracusa Calcio 1924 del 23.02.2025;

udita l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara”.

Il giocatore torna a disposizione per la trasferta di Enna di domenica prossima, rimane confermata invece quella di Sarao che dovrà scontare ancora una giornata di squalifica.