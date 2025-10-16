Calciomercato Eccellenza: bel colpo in attacco del Bocale Admo
Arriva un calciatore esperto che ha giocato anche nel professionismo
16 Ottobre 2025 - 11:29 | Redazione
Una situazione di classifica non particolarmente esaltante e la necessità di intervenire sul mercato, ha portato la società del Bocale ad acquisire le prestazioni di un calciatore molto esperto e capace di cambiare le sorti offensive della squadra reggina. Arriva Francesco Puntoriere.
Il comunicato
Il Bocale ADMO accoglie Francesco Puntoriere, attaccante classe 1998, con esperienze importanti tra Serie B, C e D. Ha vestito le maglie di Catanzaro, Virtus Francavilla, Virtus Verona, Ticino, Lavello, Gravina, Palmese e Lavagnese.
“Sono contento della scelta fatta, sono tornato a casa dopo molti anni trascorsi fuori. Arrivo motivato e pronto per dare il massimo. Spero di ripagare la fiducia di mister e società e darò tutto me stesso in ogni partita per raggiungere gli obiettivi prefissati“.