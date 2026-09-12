Calciomercato: il Licata si rinforza con un attaccante che la Reggina e soprattutto D. Girasole ricordano bene

Dopo la batosta subìta in casa contro della Reggina e in attesa di affrontare la Nissa, il Licata è intervenuto sul mercato con tre tasselli aggiunti al proprio organico. Emanuele Schembre, difensore classe 2008, Nicholas Scardigno, portiere classe 2006 e soprattutto Salvatore Manfrellotti, attaccante esperto classe 1994. La Reggina e ma in modo particolare Domenico Girasole, ricordano bene quella giornata, il nuovo acquisto del Licata militava nelle fila del Città di S. Agata. Nel settembre del 2024 la squadra amaranto si impose con il punteggio di 1-3 e nel dopo partita si scatenò la rabbia dell’attaccante napoletano che colpì, all’interno degli spogliatoi, Domenico Girasole con una mazza di legno sulla tempia dx e successivamente con un pugno all’occhio sinistro, procurandogli un trauma regione temporale dx con escoriazioni. A distanza di cinque mesi arrivò la sentenza che squalificò Manfrellotti per sei mesi.