Reggina, Marchionni: ‘Addolorati per la tragedia che ha scosso la città. In campo pensando a chi sta soffrendo’

Il calcio non può che passare in secondo piano, di fronte alla tragedia che nel pomeriggio di ieri ha profondamente scosso un’intera città. Prima di fare il punto su Modica-Reggina, il pensiero di mister Marco Marchionni è interamente rivolto ai giovani Anthea e Giovanni ed alle loro famiglie.

“Siamo molto addolorati da questa terribile notizia, da parte di tutti noi le più sincere condoglianze ai familiari della giovane Anthea ed un abbraccio colmo di vicinanza anche ai familiari di Giovanni, il quale sta lottando per la vita. Domani scenderemo in campo pensando soprattutto a loro, a chi sta soffrendo, alla nostra meravigliosa comunità unita nel dolore e nella speranza”.

Riguardo la trasferta in Sicilia, mentalità ed approccio non devono cambiare di una virgola, rispetto alle ultime due gare casalinghe. “La consapevolezza del nostro valore deve andare sempre di pari passo con il rispetto dell’avversario. Il Modica è tornato in D dopo sedici anni ed è logico aspettarsi da parte loro un entusiasmo alle stelle, ma sono certo che ci faremo trovare preparati sotto ogni aspetto, Sia in Coppa che nella prima di campionato abbiamo abbinato la qualità alla capacità di combattere ed alla personalità, caratteristiche che devono sempre accompagnarci da qui alla fine”.

L’apertura del settore ospiti, garantirà agli amaranto tifo e sostegno anche in questa occasione. “Per noi-prosegue il mister- è importantissimo poter contare sulla spinta dei nostri tifosi anche fuori dal Granillo. Vogliamo avvicinare quanta più gente possibile, e questo chiaramente dipende da ciò che faremo e che trasmetteremo: se continuiamo sulla strada intrapresa, gli oltre cinquemila di domenica scorsa col Licata non saranno un punto di arrivo, bensì di partenza”.

Capitolo indisponibili. “A Palmieri, Pellicanò e Baldan si aggiunge Franchini, che non ha ancora recuperato. Per quanto riguarda Guida invece stiamo valutando insieme allo staff medico, una decisione definitiva verrà presa a ridosso della partenza”.