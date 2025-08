Calciomercato: nuova squadra per il reggino Alessandro Provazza

Sette reti nelle due stagioni in serie D con la Reggina

Un’ottima stagione con la maglia amaranto quella del 2023-24, vissuta da protagonista e sei reti realizzate, meno fortunata la seconda con poche presenze ed un solo gol. Alessandro Provazza, reggino, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina e sperava di poter contribuire a riportarla nel professionismo. La sua avventura, invece, si è conclusa e adesso è ufficiale il passaggio al San Marino:

Il comunicato

“Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 2003 Alessandro Provazza. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale che lo legherà alla società per la prossima stagione. Alessandro, esterno d’attacco di piede destro, ha indossato tra le altre le maglie di Reggina e Vis Pesaro, con le quali ha collezionato oltre 70 presenze in serie D ed 11 in Lega Pro.

“Provazza è la tipica ala che punta l’uomo, veloce, imprevedibile e con il vizio del gol – ha commentato il DS Deoma – Il suo arrivo a San Marino è stato cercato e voluto fortemente per le sue qualità nell’uno contro. Un ragazzo che si è approcciato con umiltà e grande professionalità al nostro progetto”.